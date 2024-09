Petróleo cai 17% no terceiro trimestre com desaceleração da demanda

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta segunda-feira, mas registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta.

Os futuros do petróleo Brent para entrega em novembro, que expirou nesta segunda-feira, caíram 0,21 dólar para fechar a 71,77 dólares o barril. Enquanto isso, o contrato Brent mais negociado para entrega em dezembro subiu 0,27 dólar a 71,81 dólares.