Powell discursa para economistas preocupados com erro na política monetária e risco eleitoral

Em contrapartida, 23% consideraram o resultado da eleição presidencial de 5 de novembro como o maior risco negativo, e o mesmo número citou uma intensificação dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio.

As respostas da pesquisa, que foi divulgada no domingo, mostram a atenção intensa sobre o Fed, à medida que o banco central afrouxa a política monetária na expectativa de manter a inflação em desaceleração constante de volta à meta de 2% e evitar um aumento adicional significativo na taxa de desemprego, que vem crescendo há um ano.

Powell discursará para a associação às 14h55 (horário de Brasília) em Nashville, no Estado do Tennessee, e deve falar sobre a decisão do Fed de cortar sua taxa de juros em 50 pontos-base na reunião de 17 e 18 de setembro e sobre as avaliações que irão estruturar uma série esperada de reduções nos custos de empréstimos durante o restante deste ano e em 2025.

A expectativa é de que o Fed reduza os juros novamente em 25 ou 50 pontos na reunião de 6 e 7 de novembro.

Os riscos gerais para a economia estão aumentando, segundo o painel de economistas da associação, com 55% dizendo que é mais provável que a economia tenha um desempenho pior do que o esperado do que melhor - com a política monetária do Fed encabeçando a lista de possíveis obstáculos.

Da forma como está, a mediana da pesquisa mostrou que o crescimento econômico dos EUA deve desacelerar para 1,8% no próximo ano, em comparação com os 2,6% estimados para este ano, com a taxa de desemprego subindo para 4,4%, em comparação com os atuais 4,2%, e a inflação terminando o próximo ano em 2,1%.