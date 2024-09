Reino Unido revisa para baixo crescimento econômico no 2º tri, mas sinais de força permanecem

Por Suban Abdulla

LONDRES (Reuters) - A economia do Reino Unido cresceu mais lentamente do que se pensava no segundo trimestre, mas houve sinais positivos nas finanças das famílias e nos investimentos das empresas, o que pode encorajar a ministra das Finanças, Rachel Reeves, na preparação do orçamento do próximo mês.

A produção econômica cresceu 0,5% no período de abril a junho, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais nesta segunda-feira.