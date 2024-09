MRV&Co vende projetos nos EUA e em SP

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV&Co anunciou nesta segunda-feira que sua unidade nos Estados Unidos concluiu venda de empreendimento, enquanto em São Paulo afirmou que obteve a venda de um projeto em programa habitacional da prefeitura.

Nos Estados Unidos, a unidade Resia teve um resultado bruto de cerca de 11 milhões de dólares com o empreendimento "Old Cutter", vendido por 118,5 milhões de dólares, com um custo de 107,5 milhões, segundo comunicado da MRV ao mercado. A margem bruta foi de 9,3%.

A companhia deve receber o valor dessa venda na primeira semana de outubro, afirmou a MRV.