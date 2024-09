Taxas futuras de juros sobem em sintonia com Treasuries após fala de Powell

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 11,01%, ante os 10,997% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2026 estava em 12,32%, em alta de 5 pontos-base ante o ajuste de 12,269%. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,38%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste de 12,305%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,44%, ante 12,359%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,37%, ante 12,296%.

No início do dia as taxas futuras chegaram a oscilar em baixa no Brasil, em um ambiente favorável, naquele momento, a ativos de maior risco em todo o mundo -- incluindo o real brasileiro --, após o anúncio de novas medidas para estimular a economia chinesa.

Mas as taxas dos DIs migraram para o território positivo já nos primeiros minutos da sessão, puxadas pelo avanço dos yields enquanto investidores aguardavam com ansiedade por um discurso de Powell, marcado para a tarde.

A partir das 14h55 (horário de Brasília), quando Powell começou a falar, os rendimentos dos Treasuries aceleraram os ganhos, o que também fez as taxas futuras no Brasil atingirem os picos do dia.