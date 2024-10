Ações fecham em baixa na Europa devido a crescentes temores de ataque do Irã contra Israel

Um indicador da volatilidade do STOXX atingiu um pico em mais de três semanas. A maioria dos setores do STOXX caiu, com os bancos da zona do euro liderando as perdas, com queda de 2,8%.

Os setores de bens pessoais e domésticos e varejo foram os que mais recuaram, com queda de 1,7% e 1,3%, respectivamente.

Os Estados Unidos têm indicações de que o Irã está se preparava para lançar um ataque com mísseis balísticos contra Israel, disseram autoridades dos EUA.

"É um movimento clássico de redução de risco... no entanto, é improvável que dure, porque quando eles (o Irã) atacaram no passado, o resultado foi rapidamente frustrado", disse Giles Coghlan, diretor administrativo da GCFX.

"Eu esperaria que essa queda fosse comprada muito rapidamente em ações", acrescentou Coghlan.

Contrariando a tendência, as ações de peso pesado do setor de energia saltaram 1,3%, acompanhando um avanço de mais de 3% nos preços do petróleo bruto. [O/R]