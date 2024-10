Atividade industrial da zona do euro segue em retração em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial em toda a zona do euro contraiu em setembro no ritmo mais rápido deste ano já que a demanda diminuiu acentuadamente e apesar de as fábricas terem cortado seus preços, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

A retração foi generalizada e a Alemanha, a maior economia da Europa, registrou a piora mais acentuada das condições da indústria em 12 meses.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,0 em setembro. Embora tenha ficado um pouco acima da estimativa preliminar de 44,8, está mais distante da marca de 50 que separa crescimento de contração.