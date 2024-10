Moody's eleva nota de crédito do Brasil e país fica a um passo do grau de investimento

Haddad, em uma rápida entrevista na sede do ministério após o anúncio da Moody´s nesta terça, disse acreditar que o relatório está em linha com o que a pasta defende e que, se a área econômica do governo seguir com o trabalho que tem feito, tem grande chance de solucionar o desequilíbrio das contas públicas, que ele apontou como razão para a perda do grau de investimento em 2015.

O ministro também destacou o viés positivo da reavaliação e afirmou que retomar o grau de investimento é uma possibilidade concreta durante o mandato do presidente Lula, desde que o governo não tenha receio em tomar as medidas necessárias.

"Eu penso que, se o governo como um todo compreender que vale a pena esse esforço, que esse esforço que está sendo feito produz os melhores resultados e continuarmos sem baixar a guarda em relação às despesas, em relação às receitas, fazendo o nosso trabalho, eu acredito realmente que nós temos a chance de completar o mandato do presidente Lula reobtendo o grau de investimento", afirmou.

A Moody´s havia alterado, em maio, a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva, apontando que um crescimento robusto, combinado a um progresso gradual em direção à consolidação fiscal, poderia permitir a estabilização da dívida.

Em nota nesta terça, o Tesouro Nacional afirmou que a elevação da nota de crédito do Brasil pela Moody’s reflete o reconhecimento dos avanços nas contas públicas e de um cenário propício ao crescimento, além da solidez dos fundamentos da economia do país.

“O Ministério da Fazenda reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos resultados fiscais, empreendendo esforços para aumentar a arrecadação e conter gastos”, disse o Tesouro.