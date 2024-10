Nikkei sobe quase 2% com confirmação de Ishiba como premiê do Japão

Ishiba foi eleito pelo Parlamento como primeiro-ministro do Japão e apresentou seu gabinete depois.

Takeshi Iwaya, um aliado próximo de Ishiba e ex-ministro da Defesa, assumirá o cargo de ministro das Relações Exteriores, enquanto Gen Nakatani retornará ao Ministério da Defesa.

"O mercado esperava que as ações relacionadas à defesa se beneficiassem depois de ver reportagens sobre os principais membros do novo gabinete", disse Tomochika Kitaoka, estrategista-chefe de ações da Nomura Securities.

Empresas exportadoras também subiram devido ao enfraquecimento do iene. A Toyota Motor subiu 2,1% e a Honda Motor ganhou 2,29%. Um iene fraco ajuda as ações de exportadores, pois aumenta o valor dos lucros no exterior em termos de ienes quando as empresas os repatriam para o Japão.

Na China, os mercados estão fechados por toda a semana devido a um feriado nacional. Também não houve negociações em Hong Kong e Seul.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,93%, a 38.651 pontos.