Petróleo sobe 3% após Irã lançar mísseis contra Israel

Por Scott DiSavino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 3% nesta terça-feira depois que o Irã disparou mísseis balísticos contra Israel em retaliação à campanha israelense contra os aliados do Hezbollah de Teerã no Líbano.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,86 dólar, ou 2,6%, a 73,56 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu 1,66 dólar, ou 2,4%, a 69,83 dólares. Mais cedo na sessão, ambos os contratos de referência do petróleo subiram mais de 5%.