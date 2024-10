Produção de petróleo no Brasil recua em agosto, apesar de alta no pré-sal

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção média de petróleo no Brasil em agosto somou 3,34 milhões de barris por dia (bpd), queda de 3,5% em relação ao mesmo mês de 2023, apesar de um avanço da extração em áreas do pré-sal nas bacias de Campos e Santos, apontaram dados da reguladora ANP nesta terça-feira.

A redução na produção se deu devido a uma queda de 260 mil barris/dia na extração de petróleo do pós-sal, na comparação com o mesmo mês do ano passado.