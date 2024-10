Taxas de DIs a partir de 2026 caem apesar de pressão trazida pelo Oriente Médio

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,012%, praticamente estável ante os 11,009% do ajuste anterior.

No chamado “miolo da curva”, a taxa para janeiro de 2026 estava em 12,25%, em baixa de 7 pontos-base ante o ajuste de 12,319%. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,305%, em queda de 7 pontos-base ante o ajuste de 12,376%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,4%, em baixa de 4 pontos-base ante 12,437%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,35%, ante 12,371%.

Ao longo da manhã as taxas dos DIs demonstraram acomodação, a despeito das tensões no Oriente Médio manterem os mercados globais em alerta. Às 11h09 a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 12,28%, em queda de 10 pontos-base ante o ajuste da véspera, enquanto às 11h44 o DI para janeiro de 2033 marcou 12,34%, em baixa de 3 pontos-base.

O ambiente piorou no início da tarde, após o Irã lançar mísseis contra Israel. Os receios de que ocorra uma escalada no conflito entre israelenses e palestinos no Oriente Médio, podendo envolver inclusive nações de fora da região, fizeram os preços do petróleo dispararem, o dólar acelerar ganhos ante outras divisas e os rendimentos dos Treasuries ampliarem as baixas, em meio à busca dos investidores por ativos mais seguros.

No Brasil, isso se refletiu na aceleração do dólar ante o real e na migração das taxas dos DIs para o território positivo.