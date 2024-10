Unidade de caminhões da Volkswagen planeja alta na lucratividade até 2029

As montadoras de caminhões defendem a instalação mais rápida de estações de recarga de bateria na Europa para tornar os veículos da categoria lucrativos.

A Traton prevê que seu retorno sobre as vendas aumentará para 9% a 11% até 2029, em comparação com os atuais 8% a 9%, e prevê que a receita crescerá de 20% a 40% nos próximos cinco anos.

A empresa, que é proprietária das marcas Scania, MAN e Volkswagen Caminhões e Ônibus, também planeja pagar totalmente sua dívida durante o período.

Além disso, a companhia pretende aumentar sua participação no mercado da América do Norte, um dos principais impulsionadores de vendas para a empresa, e gerenciar seus negócios com mais eficiência, começando com a mudança do nome de sua unidade Navistar nos EUA para International Motors a partir desta terça-feira.

(Por Andrey Sychev e Christina Amann)