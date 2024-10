Vagas de emprego em aberto nos EUA se recuperam em agosto após duas quedas

As contratações caíram 99.000 para 5,317 milhões. As demissões diminuíram em 105.000, para 1,608 milhão.

No mês passado, o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, em um sinal de preocupação crescente com a saúde do mercado de trabalho.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse em uma conferência na segunda-feira que "as condições do mercado de trabalho claramente esfriaram no ano passado", mas acrescentou que "este não é um Comitê (Federal de Mercado Aberto) que sente que está com pressa para cortar os juros."

Espera-se que o Fed reduza os juros novamente em novembro e dezembro. O foco agora se volta para o relatório de emprego fora do setor agrícola de setembro, que será divulgado na sexta-feira.