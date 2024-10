Vendas de veículos novos nos EUA crescem em ritmo mais fraco no 3º tri

Utilitários esportivos "subcompactos" e carros compactos são dois dos segmentos de veículos de maiores vendas neste momento nos Estados Unidos, ajudados por preços mais acessíveis, disse Charlie Chesbrough, economista sênior da Cox Automotive.

Especialistas do setor esperavam que as montadoras se recuperassem com vendas mais fortes no terceiro trimestre, mas os descontos oferecidos pelas empresas e o corte da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA não foram suficientes para revigorar a demanda.

De acordo com dados da Cox, a General Motors manteve posição de liderança no trimestre, mas sofreu queda de 3% nas vendas. Toyota e Ford ocuparam as duas posições seguintes.

A empresa de pesquisa automotiva Edmunds calculou que as vendas trimestrais de veículos novos nos EUA caíram quase 2%.

Os analistas da Edmunds também apontaram outros possíveis obstáculos para as montadoras do país, como interrupções causadas pela greve dos portos da Costa Leste.

A Stellantis reduziu na segunda-feira previsão de lucro para 2024 e alertou que gastará mais dinheiro do que o esperado.