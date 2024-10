Alta em nota de crédito do país abre caminho para redução de prêmio de risco, dizem fontes da Fazenda

O azedamento do mercado se intensificou recentemente em meio a medidas do governo consideradas controversas na contabilização de isenções fiscais e novas receitas, o que levantou preocupações entre especialistas sobre a credibilidade do novo arcabouço fiscal do país e a trajetória de endividamento público.

A dívida bruta do Brasil aumentou 4,1 pontos percentuais no acumulado deste ano, chegando a 78,5% do PIB em agosto.

Na terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o prêmio de risco da curva de juros no Brasil parecia “exagerado” em comparação com seus pares, cujas economias também não estão gerando superávits primários.