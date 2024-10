Conflito no Oriente Médio eleva petróleo apesar de alta de estoques nos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira devido a preocupações de que a escalada do conflito no Oriente Médio possa ameaçar a oferta da commodity pela principal região produtora do mundo, mas um grande aumento nos estoques de petróleo dos Estados Unidos limitou os ganhos.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,34 dólar, ou 0,46%, a 73,90 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu 0,27 dólar, ou 0,39%, a 70,10 dólares o barril.