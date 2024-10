Dexco vende operação de chuveiros e torneiras elétricas

A Dexco Hydra Corona Sistemas de Aquecimento de Água compreende uma unidade fabril com capacidade de produção de cerca de 12 milhões de peças anuais, centros de distribuição em Aracaju (SE) e Tubarão (SC) e as marcas Corona e Thermosystem.

A marca Hydra não foi vendida e continuará sendo utilizada pelo portfólio de produtos Dexco, divulgou a empresa.

Fundada em 1989, a Sagonel tem sede em Santa Catarina e fabrica produtos no segmento de aquecimento de água e iluminação, bem como presta serviço de instalação e manutenção de iluminação.

A conclusão da operação depende do cumprimento de condições suspensivas, entre elas a aprovação da Aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Dexco afirmou que "tal movimentação faz parte de sua contínua avaliação estratégica do portfólio de negócios e produtos da companhia, garantindo seu compromisso com a maximização do valor para seus acionistas no longo prazo".