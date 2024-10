GM tentará acalmar acionistas em dia do investidor

Investidores estão preocupados com os resultados das montadoras diante de prejuízos significativos com veículos elétricos, preocupações com a estabilização de vendas de veículos a combustão e a intensificação da pressão de montadoras chinesas, como a BYD.

A transição para veículos elétricos mais lenta do que o previsto fez com que muitas montadoras ajustassem seus planos, e se espera que as mensagens da GM na terça-feira se concentrem menos no crescimento agressivo e mais na estabilidade.

"Não vou revelar o que vamos dizer no dia do investidor, mas se você olhar para ele, é um terceiro trimestre muito forte", disse Rory Harvey, presidente de mercados globais da GM, sobre as vendas do terceiro trimestre. "Desse ponto de vista, é preciso dizer que essa é uma plataforma positiva para o dia do investidor."

No entanto, a companhia vai enfatizar no evento da próxima semana que a margem de lucro não tem atingido o topo da previsão para veículos a combustão e que o lucro com veículos elétricos está mais próximo do que os investidores pensam, disseram as duas fontes.

A GM apontará o lançamento de oito modelos de utilitários esportivos (SUVs) renovados - incluindo Chevrolet Equinox, Buick Enclave e Cadillac Escalade - entre agora e o final de 2025 como uma razão pela qual as margens de lucro ainda podem melhorar, disseram as fontes.

A empresa não aumentará a recompra de ações ou dividendos, mas reduzirá meta de dinheiro em caixa - atualmente de 18 bilhões a 20 bilhões de dólares - em 2 bilhões de dólares, disse uma das fontes. A medida tem o objetivo de sinalizar que a montadora procurará desenvolver seu programa de recompra de ações de 6 bilhões de dólares.