Greve em portos dos EUA entra no 2º dia, com negociações paralisadas

Na terça-feira, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, pressionou os empregadores portuários dos EUA a aumentarem oferta para garantirem um acordo com os trabalhadores. Autoridades do governo, lideradas pela Secretária do Trabalho em exercício, Julie Su, têm insistido para que ambos os lados voltem à mesa de negociações.

Os economistas afirmaram que, em um primeiro momento, a greve não aumentará os preços ao consumidor, já que as empresas aceleraram os embarques de mercadorias importantes nos últimos meses. No entanto, uma paralisação prolongada acabará se impactando, sendo que os preços dos alimentos provavelmente reagirão primeiro, de acordo com os economistas do Morgan Stanley.

Lars Jensen, chefe da consultoria de transporte Vespucci Maritime, disse que o fracasso nas negociações entre os dois lados sinaliza que a greve pode durar mais do que apenas alguns dias.

"A menos que a USMX recue e cumpra as exigências da ILA, parece haver pouca chance de uma solução de curto prazo", disse ele.

Mais de 38 navios porta-contêineres estavam em portos dos EUA na terça-feira, em comparação com apenas três no domingo antes da greve, de acordo com a Everstream Analytics.

A ILA, que representa 45 mil trabalhadores portuários, iniciou greve na terça-feira após o fracasso das negociações com a United States Maritime Alliance (USMX) para um novo contrato de seis anos. O sindicato está buscando um aumento salarial de 5 dólares por hora a cada ano ao longo de seis anos.