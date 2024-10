Ibovespa avança com upgrade do Brasil pela Moody's e alta de commodities

"Efeito Moody's", resumiu o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, referindo à decisão da véspera da agência de classificação de risco, que elevou o rating do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva.

A mudança deixou o Brasil a um degrau do chamado grau de investimento, dado a países vistos com baixo risco de calote.

O gestor, contudo, também chamou a atenção para o comportamento dos preços do petróleo e do minério de ferro como suportes relevantes ao Ibovespa.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 1,65%, endossada pelos preços do petróleo no exterior, com Israel e Estados Unidos prometendo retaliar o maior ataque direto do Irã contra Israel. O conselho de administração da Petrobras aprovou a atuação da companhia na África do Sul, viabilizando compra de fatia no bloco Deep Western Orange Basin (DWOB), na Bacia de Orange.

- VALE ON valorizava-se 2%, sem a referência dos preços do minério de ferro na China por feriado naquele país, mas com o contrato de referência da commodity em Cingapura avançando, ainda embalado pelos anúncios de estímulos para a economia chinesa.