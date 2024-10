Seara capta R$1,5 bilhão com primeira emissão de CRAs, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de alimentos Seara, subsidiária da JBS, realizou nesta quarta-feira sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), disseram duas fontes familiarizadas com a operação.

A Seara captou 1,5 bilhão de reais com a emissão de CRAs, com vencimento em cinco, dez e 20 anos. A demanda pelos títulos atingiu 2,5 bilhões de reais, de acordo com as fontes.