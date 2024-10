Taxa futuras de juros caem após Moody's elevar nota de crédito do Brasil

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,006%, ante 11,012% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2026 estava em 12,22%, ante o ajuste de 12,258%, e o vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,265%, ante 12,318%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,35%, ante 12,403%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,3%, ante 12,36%.

No fim da tarde de terça-feira a Moody's elevou a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva. A mudança da nota deixou o Brasil a um degrau do chamado "grau de investimento", classificação dada a países com baixo risco de calote.

Em nota, a Moody´s destacou que o país tem tido um crescimento mais robusto do que o previsto anteriormente e um histórico crescente de reformas que têm dado resiliência ao seu perfil de crédito, ainda que a credibilidade do arcabouço fiscal seja "moderada".

A melhora no rating do Brasil surpreendeu boa parte do mercado, avaliou Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos.