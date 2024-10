Ações da Spirit Airlines caem após notícia sobre possível recuperação judicial

(Reuters) - A Spirit Airlines está conversando com detentores de títulos sobre os termos de uma potencial recuperação judicial após o fracasso de sua fusão com a JetBlue Airways, noticiou o The Wall Street Journal nesta quinta-feira, levando as ações da empresa a despencarem 30% no pós-mercado.

A companhia aérea também está analisando como reestruturar seus balanços por meio de uma transação extrajudicial, embora as negociações recentes tenham sido mais centradas em chegar a um acordo com detentores de títulos e outros credores para embasar um pedido de recuperação judicial, disse o WSJ, citando fontes próximas ao assunto.

Esse pedido, se acontecer, não será iminente, de acordo com a reportagem.