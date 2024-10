Autoridade do Banco do Japão pede movimento lento e cauteloso no aumento dos juros

Por Leika Kihara

NAGASAKI, JAPÃO (Reuters) - O banco central do Japão tem espaço para aumentar ainda mais a taxa de juros, mas deve agir com cautela e lentamente para evitar prejudicar a economia, disse uma autoridade do Banco do Japão nesta quinta-feira, reforçando as opiniões do mercado de que não haverá pressa em elevar os custos dos empréstimos.

Os comentários do membro da diretoria do Banco do Japão Asahi Noguchi foram feitos um dia depois que o novo primeiro-ministro do país, Shigeru Ishiba, disse que a economia não está pronta para novos aumentos nos juros, em comentários surpreendentemente diretos que empurraram o iene para baixo.