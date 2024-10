Dólar sobe ante o real em meio a pressões externas e temores fiscais

O movimento acompanhava a força do dólar no exterior, com a divisa brasileira perdendo o impulso da véspera, quando a moeda norte-americana caiu 0,34%, a 5,4455 reais.

Na terça-feira, após o fechamento dos mercados, a agência de classificação de risco Moody's elevou a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva, deixando o país a um degrau do chamado grau de investimento, classificação dada a países vistos como de baixo risco de calote.

A notícia contribuiu para a valorização do real na sessão de quarta-feira, com a moeda brasileira indo na contramão de seus pares fortes e emergentes, que digeriam o aumento das tensões entre Israel e Irã e dados fortes de emprego no setor privado dos Estados Unidos.

Segundo analistas, no entanto, a mudança anunciada pela Moody's não reverteu preocupações dos agentes financeiros locais com o equilíbrio das contas públicas.

"O mercado digeriu bem a questão da Moody's... mas não comprou que melhorou a perspectiva fiscal com esse 'upgrade'. Pelo contrário, ainda muito precisa ser feito na contenção de gastos", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

As atenções se voltavam para a divulgação de dados do Tesouro Nacional, em busca de sinais sobre a situação das contas brasileiras. Segundo o Tesouro, o governo central registrou déficit primário de 22,404 bilhões de reais em agosto, ante um saldo negativo de 26,730 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado. O dado veio em linha com o esperado por economistas.