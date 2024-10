Índices recuam antes de dados de emprego dos EUA com Oriente Médio ainda em foco

O S&P 500 permanece em alta de 19,5% no ano até o momento.

Operadores estão agora precificando uma probabilidade de 35% de um corte de 50 pontos-base no próximo mês, abaixo dos 49% de uma semana atrás, como mostra a ferramenta FedWatch da CME.

As ações do setor de energia subiram junto com o aumento dos preços do petróleo, à medida que cresceram as preocupações com a ampliação do conflito regional no Oriente Médio, que pode representar uma ameaça aos fluxos globais de petróleo bruto. O setor de energia do S&P 500 subiu 1,6%.