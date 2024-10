Petróleo sobe mais de US$3 com conflito crescente no Oriente Médio

Os futuros do Brent atingiram uma máxima intradiária de 77,89 dólares por barril, enquanto os futuros do WTI atingiram um pico de 73,97 dólares por barril, ambos tocando máximas de um mês.

Os temores do mercado estão aumentando sobre a possibilidade de Israel ter como alvo a infraestrutura de petróleo iraniana, o que poderia provocar retaliações.

Questionado nesta quinta-feira se apoiaria um ataque de Israel às instalações petrolíferas do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos repórteres: "Estamos discutindo isso". Ele acrescentou: "Não vai acontecer nada hoje".

O Pentágono disse que estava em discussões com autoridades israelenses sobre sua possível resposta ao ataque de mísseis do Irã, mas se recusou a oferecer detalhes.

"Certamente estamos falando com eles sobre a resposta deles, mas qual pode ser a resposta deles, não vou especular mais. Mas continuamos a nos envolver com eles", disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

O Irã é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com produção de cerca de 3,2 milhões de barris por dia ou 3% da produção global.