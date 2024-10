Taxas futuras de juros sobem com alta dos yields dos Treasuries e receios com o fiscal

“Com a decisão da Moody’s, tinha que ter havido um alívio maior na curva, com o (janeiro) 2031 mais baixo. Mas o mercado não diminuiu tanto o risco fiscal”, comentou. “Nunca tivemos um 'upgrade' de agência de risco com uma resposta tão horrível”, acrescentou.

Dados sobre as contas públicas divulgados pela manhã pelo Tesouro Nacional vieram dentro do esperado, mas continuaram demonstrando um cenário fiscal de dificuldades no Brasil.

O governo central -- que reúne Tesouro, Banco Central e Previdência Social -- registrou déficit primário de 22,404 bilhões de reais em agosto, ante um saldo negativo de 26,730 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado. O resultado veio em linha com o saldo negativo de 22,4 bilhões de reais projetado por analistas em pesquisa da Reuters.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o governo central acumulou um déficit primário de 99,997 bilhões de reais, 9,1% menor que o observado no mesmo período de 2023. Em 12 meses as contas do governo central acumulam déficit de 227,5 bilhões de reais, o equivalente a 1,98% do Produto Interno Bruto (PIB).

O avanço maior das taxas dos DIs nos vencimentos do “miolo da curva” permitiu que as taxas longas tivessem altas menores. No trecho mais curto da curva, por sua vez, aumentaram as apostas em uma alta maior da Selic, hoje em 10,75% ao ano.

Perto do fechamento a curva brasileira precificava 83% de probabilidade de o BC subir a Selic em 50 pontos-base em sua próxima decisão e 17% de chance de elevação de apenas 25 pontos-base. Na véspera os percentuais eram de 71% e 29%, respectivamente.