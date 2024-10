Ações europeias sobem após dado forte de emprego afastar temor sobre crescimento dos EUA

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam a sexta-feira em alta com um relatório de empregos dos Estados Unidos mais forte do que o esperado, o que aliviou temores relacionados ao crescimento da economia norte-americana.

Na semana, porém, as ações acumularam baixas, com a escalada dos conflitos no Oriente Médio limitando a demanda por ativos de risco.