Lula vota em São Bernardo e defende boa informação para garantir democracia no país

O presidente ainda criticou as notícias falsas e candidatos "que não têm nenhum compromisso com ninguém a não ser provocar, a não ser falar mentira", numa possível alusão ao candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que se notabilizou pela agressividade contra os adversários e a divulgação de fake news.

Lula, que fez campanha para Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura de São Paulo, não usou adesivos ou fez referências diretas a candidatos, mas defendeu a experiência do PT em governar cidades do ABCD Paulista, e estava ao lado do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, candidato do PT em São Bernardo, berço político do presidente.

Pesquisas eleitorais na cidade mostram empate técnico entre quatro candidatos, inclusive o petista, sem uma definição clara de quem poderá ir para um eventual segundo turno.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)