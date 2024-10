Primeiro voo de repatriados do Líbano chega ao Brasil

(Reuters) - O primeiro voo de repatriação de brasileiros do Líbano chegou ao Brasil na manhã deste domingo, e os passageiros foram recepcionados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), que está sendo usada na operação “Raízes do Cedro”, pousou pouco antes das 10h30 na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com 228 repatriados.

Entre os passageiros, foi possível ver uma bandeira do Líbano e alguns deles usavam uma camiseta com as bandeiras do Brasil e do Líbano.