Eneva busca gás na Bacia do Paraná, em retomada da exploração da área após 20 anos

A proximidade das usinas com os ativos que serão explorados pela Eneva, segundo ele, permitiria reduzir custos relacionados ao transporte do CO2.

Miranda comentou que quando a Eneva arrematou os quatro blocos na Bacia do Paraná, no segundo ciclo de oferta permanente da ANP, em 2021, tinha uma estratégia bem focada no potencial de gás natural na região.

A companhia é operadora dos blocos, com 70% de participação, e tem a Brava -- nova petroleira formada pela fusão entre 3R e Enauta -- como sócia.

RESERVATÓRIOS PARA USINAS

Porém, ao avançar com projetos relacionados à descarbonização, chamaram a atenção da Eneva dados geológicos sobre a bacia, apurados no passado pela Petrobras e também por universidades e outras empresas, sobre as estruturas geológicas que poderiam armazenar carbono.

"Reservatórios salinos são rochas profundas, onde a água que estava dentro não (serve) nem para uso humano, nem para uso industrial... Muito se fala de reservatórios depletados, que são uma opção (para o armazenamento de CO2), mas aí você vai estar restrito a locais onde havia um campo de petróleo ou gás", destacou.