Equinor compra participação de 9,8% na Orsted avaliada em US$2,5 bi

OSLO (Reuters) - A norueguesa Equinor comprou uma participação de 9,8% na Orsted, em negócio avaliado em cerca de 2,5 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior acionista do grupo de energia renovável depois do governo dinamarquês.

A Equinor disse que tem uma perspectiva de longo prazo para o investimento, mas que não planeja aumentar sua participação além de 10%. Um porta-voz da Orsted não quis comentar a transação.

A Orsted, a maior desenvolvedora de energia eólica offshore do mundo, tem sido afetada por problemas como custos crescentes e atrasos em projetos, uma vez que a inflação aumentou o preço das turbinas eólicas e de outros equipamentos e serviços, fazendo com que as ações da empresa caíssem 65% desde o início de 2021.