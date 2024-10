Incorporadora Moura Dubeux alcança R$1 bi em vendas no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Moura Dubeux teve 1 bilhão de reais em vendas no terceiro trimestre deste ano, conforme prévia operacional divulgada nesta segunda-feira, um recorde para a companhia que atua no Nordeste.

O volume de vendas e adesões líquidas de julho a setembro foi 146% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano até setembro, as vendas somaram 1,87 bilhão de reais, alta de 72% ano a ano.