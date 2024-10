Modelo econômico da Alemanha não está quebrado, diz ministro das Finanças

Por Maria Martinez

LUXEMBURGO (Reuters) - O modelo econômico da Alemanha não está quebrado, mas a maior economia da Europa tem perdido competitividade na última década, disse o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, nesta segunda-feira.

"Não podemos estar satisfeitos com os desenvolvimentos econômicos na Alemanha", disse ele a jornalistas antes de uma reunião com ministros das Finanças da zona do euro.