Wall Street recua com pressão de alta em rendimentos dos Treasuries

O aumento dos rendimentos pressionava ações de megacaps. A Alphabet perdia 0,1%, a Microsoft caía 0,1%, enquanto a Amazon recuava quase 3%.

O Dow Jones caía 0,36%, a 42.198,86 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,31%, a 5.733,51 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,32%, a 18.077,36 pontos.

O aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio também prejudicava o apetite por risco dos investidores. Nesta segunda-feira, foguetes do Hezbollah atingiram a terceira maior cidade de Israel, Haifa.

Dez dos 11 setores do S&P 500 tinham queda, com apenas as ações de energia subindo 0,4%. Os preços do petróleo aumentavam os ganhos devido a preocupações com interrupções no fornecimento devido ao conflito no Oriente Médio.

"As preocupações que manteriam as pessoas à margem têm a ver com os preços mais altos de energia no curto prazo, com o impacto dessa inflação e com o fato de que os rendimentos, que vinham caindo vertiginosamente, agora estão se firmando", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Investidores aguardam dados do índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI, na sigla em inglês), que serão divulgados na quinta-feira, e os comentários de várias autoridades do Fed, incluindo Neel Kashkari e Raphael Bostic.