Diretora do Fed defende mais cortes de juros se inflação continuar desacelerando

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler defendeu nesta terça-feira o corte na taxa de juros realizado pelo banco central dos Estados Unidos em setembro, acrescentando que apoiará novas reduções se a inflação continuar desacelerando, como ela espera.

O Fed cortou os juros em 50 pontos-base no mês passado e os investidores preveem uma redução de 25 pontos em novembro, uma vez que o mercado de trabalho está esfriando e as pressões inflacionárias continuam diminuindo.

"Embora eu acredite que o foco deva permanecer em continuar a trazer a inflação para 2%, apoio a mudança de atenção para o lado do emprego do mandato duplo do FOMC também", disse Kugler, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto, do qual ela é membro.