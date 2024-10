Ações sobem após ata do Fed, com dados de inflação e balanços em foco

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os três principais índices acionários de Wall Street fecharam em alta nesta quarta-feira, com investidores digerindo a ata da reunião do Federal Reserve, antes dos dados da inflação e dos balanços corporativo de setembro, mas as ações da Alphabet caíram devido a temores de que os Estados Unidos possam desmembrar o Google.

As ações da Alphabet, peso-pesado do mercado, caíram depois que o Departamento de Justiça dos EUA disse que pode pedir à Justiça obrigue o Google a vender partes de seus negócios -- incluindo navegador da web Chrome e o sistema operacional Android -- para reduzir seu monopólio de pesquisa.