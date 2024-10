Boeing interrompe negociações e retira oferta enquanto greve se arrasta

O impasse não mostra sinais de resolução, disse uma fonte informada sobre as negociações.

"Infelizmente, o sindicato não considerou seriamente nossas propostas", disse Stephanie Pope, chefe da Boeing Commercial Airplanes, em mensagem aos funcionários, chamando as exigências da entidade como "inegociáveis". A executiva afirmou ainda que "outras negociações não fazem sentido neste momento".

No início deste ano, a Boeing substituiu o presidente-executivo Dave Calhoun por Kelly Ortberg, que começou a trabalhar em agosto com a esperança de chegar a um acordo trabalhista para fortalecer a empresa perante clientes e órgãos reguladores. Até o momento, nada disso aconteceu.

A Boeing está agora examinando opções para levantar bilhões de dólares para reforçar seu caixa. A Reuters informou que a empresa quer vender ações e títulos semelhantes a ações, apesar da recomendação de crédito de grau de investimento da empresa estar em risco.

Referindo-se aos dois dias de negociações, Pope disse: "Nossa equipe negociou de boa fé e fez propostas novas e aprimoradas para tentar chegar a um acordo, incluindo aumentos no salário e na aposentadoria."

O sindicato International Association of Machinists and Aerospace Workers (Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais) rebateu essas afirmações, dizendo que a Boeing estava "decidida a manter a oferta não negociada" proposta no mês passado.