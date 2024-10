Redução voluntária de consumo industrial de energia bate recorde nesta 3ª-feira, diz associação

Os contratos oferecidos no leilão terão prazo de três meses, iniciando em novembro. As indústrias interessadas deverão participar com ofertas com preço e disponibilidade para redução de demanda em megawatt (MW). Elas ficarão disponíveis para serem acionadas pelo ONS, em até quatro vezes por mês, a reduzir seu consumo em horário de ponta. O ONS não informou qual será a sua demanda para este primeiro leilão.

(Por Letícia Fucuchima)