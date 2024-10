Tenda eleva vendas a R$1,55 bi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Tenda, que inclui a marca homônima e a divisão de casas pré-fabricadas Alea, registrou 1,55 bilhão de reais em vendas líquidas no terceiro trimestre, um crescimento de 68,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em lançamentos, a construtora apurou um valor geral de vendas (VGV) de 2,15 bilhões de reais no período, um salto em relação aos 880,6 milhões de reais de julho a setembro de 2023, mostrou prévia operacional divulgada nesta quarta-feira.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )