TRF derruba liminar que suspendia licença prévia para asfaltamento da BR-319 na Amazônia

O Observatório do Clima disse que vai recorrer da decisão. "Essa obra gerará a explosão do desmatamento na região. Esqueçam as metas de controle do desmatamento do governo federal se o empreendimento for implementado sem medidas prévias robustas", afirmou Suely Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima.

A licença prévia foi concedida em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, depois de 17 anos de tramitação do processo de licenciamento desde que o governo federal tentou retomar, em 2005, o asfaltamento da estrada construída originalmentee na década de 1970, mas abandonada nos anos seguintes.

Com 885 quilômetros de extensão, a BR-319 é a única saída por terra da capital do Amazonas, mas hoje é intransitável em sua maior parte devido ao péssimo estado. O asfaltamento é defendido pelo Ministério dos Transportes como essencial para Manaus.

Em agosto, em visita a comunidades amazônicas afetadas pela seca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a necessidade da estrada, desde que feita com cuidados ambientais.

Ambientalistas, no entanto, afirmam que não há possibilidade de tocar a obra sem causar mais destruição. Dados citados na decisão liminar de julho apontam que apenas em 2021, quando começou a se veicular a intenção de retomada das obras, 25.595,14 hectares de terras no entorno da estrada foram desmatados e ocupados.