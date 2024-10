China lança mecanismo de swap de 500 bi de iuanes para ajudar o mercado de ações

"O mecanismo de swap foi projetado para fornecer suporte de liquidez a instituições financeiras não bancárias e pode ajudar a aumentar a confiança no mercado de ações", disse Ming Ming, analista da Citic Securities.

O banco central anunciou o esquema pela primeira vez em 24 de setembro, como parte de um amplo pacote de medidas para estimular a economia e impulsionar os mercados de capitais.

De acordo com o mecanismo de swap, as empresas qualificadas podem usar seus ativos, incluindo títulos, ETFs de ações e participações em componentes do índice CSI300, como garantia em troca de ativos altamente líquidos, como títulos do Tesouro e notas do banco central.

A escala inicial do programa de swap está definida em 500 bilhões de iuanes e pode ser expandida no futuro.

A criação dessa ferramenta "não significa que o banco central esteja entrando no mercado de ações, já que não há aumento na oferta monetária ou expansão do balanço patrimonial do banco central", escreveu Xu Zhong, funcionário do órgão regulador do mercado interbancário da China, em um artigo publicado esta semana.

(Reportagem de Farah Master e redação Pequim)