Ex-BC, Guardado vê Selic subindo pelo menos até março e se diz surpresa com upgrade da Moody?s

"Com os dados de hoje, é difícil acreditar numa estabilidade da dívida pública. E isso para um país que já tem um nível de dívida/PIB bem acima dos seus pares. Então é verdade que todo mundo piorou, mas a gente piorou para caramba também, partindo de um nível pior", disse ela.

Nesse sentido, a economista diz ter recebido com surpresa a decisão da agência de classificação de risco Moody's de elevar no início do mês a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 -- um degrau abaixo do grau de investimento -- e manter a perspectiva positiva.

"Recebi (a decisão) com muita surpresa, não só o 'upgrade', mas a manutenção do outlook positivo após o 'upgrade'. E com justificativas que se referiam muito mais ao passado ... do que ao futuro, que deveria ser o foco da agência", avaliou.

"Quando você vai olhar os números e, mesmo tentando se questionar, ainda tem um desafio muito grande para os próximos dois anos do ponto de vista fiscal. Acho que por isso que acabou não tendo tanto impacto quanto se imaginaria".

GALÍPOLO

Guardado conviveu por seis meses com o atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, cuja indicação para assumir a presidência da autarquia a partir do início de 2025 foi aprovada nesta semana pelo Senado.