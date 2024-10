Eztec tem alta anual de 80% nas vendas do 3º tri

A incorporadora encerrou o trimestre com uma velocidade de vendas (VSO) nos últimos 12 meses em 39%, 5,1 pontos percentuais acima do registrado no mesmo período de 2023.

O VGV lançado somou 694,1 milhões de reais no trimestre até setembro, versus 85 milhões de reais em lançamentos na mesma etapa do ano anterior, segundo a prévia da empresa, que possui atuação na capital e região metropolitana de São Paulo.

Foram dois lançamentos no período, um deles por meio da joint venture com a construtora Lindenberg, EZCAL, na zona sul de São Paulo, que está atualmente 43% vendido, e outro na zona oeste que já está 33% vendido, segundo a Eztec.

A companhia fechou setembro com um estoque de unidades em lançamento, construção e prontas de 2,8 bilhões de reais, 5,1% superior ao observado um ano antes, puxado pelo aumento de novos lançamentos. Mas a empresa destacou uma redução no estoque em construção na comparação com o trimestre anterior.