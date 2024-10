Incorporadora Emccamp espera IPO para 2025, após 2024 frustrar expectativas

O executivo citou analistas ao indicar que há previsões de que, a partir do segundo trimestre de 2025, se inicie um movimento de abertura de mercado no país.

"E estamos prontos, assim que o mercado abrir, só estamos aguardando a janela. A gente espera que seja no ano que vem, no segundo semestre. A gente vai estar com os números muito bons, bem preparados para irmos ao mercado."

Para este ano, as possibilidade de um IPO da empresa focada na baixa renda da região Sudeste está praticamente descartada, disse o executivo. "Estamos quase em meados de outubro... A gente não vê uma tendência de abertura do mercado."

A Emccamp teve aprovado em novembro do ano passado pedido de conversão de registro de companhia aberta categoria B para A, que permite oferta de ações.

Depois de um 2023 aquecido para construtoras, com follow-ons de MRV, Tenda e Direcional, que juntas levantaram cerca de 1,66 bilhão de reais, as expectativas por uma oferta pública inicial de ações no setor neste ano eram elevadas.

Mas a deterioração da percepção fiscal doméstica e a retomada da alta nos juros, que até então vinham de um ciclo de queda, começaram a minar esperanças, com analistas indicando que o ciclo de aperto monetário pode durar pelo menos até março.