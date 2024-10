Operadores mantêm apostas em cortes de 0,25 p.p. nos juros pelo Fed em novembro e dezembro

(Reuters) - Os argumentos a favor de cortes de 25 pontos-base na taxa de juros nas próximas reuniões do Federal Reserve pareciam intactos nesta sexta-feira, depois que um relatório mostrou que os preços ao produtor dos Estados Unidos ficaram inalterados no mês passado em comparação com o mês anterior, sugerindo que a inflação continua no rumo da meta.

Os contratos futuros de juros continuavam a sugerir apenas 15% de chance de que o Fed deixe inalterada a taxa de juros na atual faixa de 4,75% a 5,00% quando se reunir no início de novembro, com a maior parte das apostas em reduções em cada uma das duas últimas reuniões deste ano e em cada uma das primeiras reuniões de 2025, indo a 3,50% a 3,75% até meados do próximo ano.

(Reportagem de Ann Saphir)