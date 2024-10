Principais autoridades de finanças dos Brics não participam de reunião do grupo em Moscou

Por Gleb Bryanski

MOSCOU (Reuters) - A maioria dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais dos países dos Brics não compareceu a uma reunião de alto nível em Moscou nesta sexta-feira, antes de uma cúpula do grupo no final deste mês, enviando, em vez disso, funcionários de menor escalão, segundo documentos oficiais.

Os ministros das Finanças do Egito e dos Emirados Árabes Unidos e o presidente do banco central do Irã estavam presentes quando o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, defendeu a criação de uma alternativa ao sistema financeiro global dominado pelo Ocidente.