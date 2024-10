Seis pacientes de transplante são diagnosticados com HIV após receberem órgãos infectados no RJ

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Seis pacientes de transplantes realizados no Estado do Rio de Janeiro foram diagnosticados com HIV após receberam órgãos infectados, e a polícia abriu uma investigação para apurar o caso, informaram autoridades estaduais nesta sexta-feira.

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) considera o caso inadmissível. Uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e, imediatamente, foram tomadas medidas para garantir a segurança dos transplantados", informou a pasta em comunicado, acrescentando que a situação é sem precedentes.